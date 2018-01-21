〈南部〉台南教育論壇 9市長參選人談理念

2018-01-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年南市總預算八四八億元，教育支出二七三億，佔約三分之一，顯見教育的重要性。下一屆市長誰來掌舵？昨在台南大學附屬台南啟聰學校登場的台南教育論壇，與會的市長參選人都認同推動幼教公共化政策、減輕教師行政負荷、尊重教育專業及有效分配教育資源等。

包括民進黨籍參選人陳亭妃、顏純左、黃偉哲、葉宜津、王定宇、李俊毅，國民黨則有前台南大學校長黃秀霜、前政務委員高思博，以及無黨林義豐到場發表教育理念。

抽籤首發言的陳亭妃標榜自己是第一位提出教育政見文宣；顏純左主張推動適性適才教育；黃秀霜、高思博、王定宇、李俊毅則都提到教育政策應回歸專業本位，校長遴選與教育行政要更透明化，市長職權不該過度干預。

黃偉哲強調教育目的，不是期望每位孩子拿諾貝爾獎，重要在於「畢了業可以融入生活」；葉宜津主張幼兒公共教育向下延一年；林義豐強調自己扮市政ＣＥＯ，最有執行力。

現場基層教育人員與公民團體出題「考問」，對於全市將近一百所是六班以下小校，甚至只有幾位學童的「迷你學校」，未來發展與經營如何，要不要廢小校？多數參選人主張不該廢校，應視其特性給予資源發展特色學校；葉宜津則認為基於教育資源有限且有效運用，仍應要有小校退場機制。

北門社區大學招標爭議，則被質疑是讓有退場危機的私校來接手經營，發言的參選人都認同社區大學貝有社會教化公益，政府資源應充分協助，對於社大是否會成為私校轉型據點，均未正面回應。

這場論壇由南市教育產業工會與南市教師會，結合在地教育團體合辦；主辦單位表示，藉此交流平台，拉近有意參選人與基層家長及教育界距離，同時透過公民團體代表提問，是對未來市長的一種提醒，論壇結束後將彙整教育論壇所反映的教育問題，提供參選人擬定教育政見以更能貼近民意。