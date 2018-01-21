〈南部〉新化綠隧拓寬 200棵老芒果樹可望保留

2018-01-21

李孟諺承諾 與工務局研商修正路形

〔記者黃文瑜／新化報導〕新化果菜市場將遷到虎踞營區附近台糖土地，因此聯外道路也將拓寬，但路旁的二百棵五十年以上大芒果樹，也可能受到波及，新化在地希望能保留漂亮綠色隧道，台南市代理市長李孟諺昨日承諾，將與工務局再研商，修正路形儘量保留二百棵老芒果樹。

台南新化果菜市場將遷到新化虎踞營區附近台糖土地，佔地八公頃，將耗資五．三九億元建造，希望能吸引中南部鄰近縣市到此進行交易拍賣，打造中南部最大果菜市場。目前已獲得土地開發許可，正與台糖進行土地分割手續中，經簽約後報農糧署及農委會審核，再經公共工程委員會審查通過，就可發包執行，預定一○八年底完工。

因該地點近省道、國八、連接一高及二高極為方便，為確保交通順暢，市府工務局計畫將聯外道路南一七五道路拓寬，從八米拓寬至十二米，可能波及路旁綿沿三公里、樹齡超過半百約二百棵芒果行道樹，地方擔心芒果樹隧道受到影響。李孟諺表示，市府沒有預設立場，會請工務局評估可行方案，儘量把芒果樹保留下來，可能採取「生產路椰子樹」保留方式，修正路形，盡最大努力。

地方民眾表示，過去玉井台二十線省道，也有長達十公里的芒果樹景觀，不過也因道路拓寬，砍給業者種香菇，當時沒留下來令人痛心，加上一七五線上的芒果行道樹和地方有很深的情感，希望比照柳營太康將芒果行道樹規劃為快車道與慢車道分隔島，千萬不要採用移植方式，樹也活不了，一定要全部保留。如今李孟諺的承諾讓地方稍稍放心，但也希望未來的市長能繼續信守市府的諾言。