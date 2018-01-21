〈南部〉普仁獎頒獎 父逝、母清潔工 國三顏宇佑爭氣

2018-01-21

〔記者黃旭磊／高雄報導〕父親早逝、母當清潔工，國中生不畏家境艱辛，獲靈鷲山慈善基金會普仁獎。

普仁獎頒獎儀式昨於龍華國小舉行，高屏地區一百三十五名學生選出六十一人獲選地區獎，另再選出顏宇佑、黃資涵、馬馨瑜及黃昱薰等四人獲全國普仁獎，立委林岱樺、市府教育局副局長王進焱及代天宮董事長周和勝頒獎、勉勵學生。

苓雅國中三年級學生顏宇佑，父親在他小五時車禍往生，母親在高雄長庚醫院當清潔工，獨力扶養姊弟，顏宇佑不畏家境艱辛，在校內模擬考第一名，兩百公尺徑賽也是冠軍，志願是考上雄中、大學醫學系，當醫生助人。

顏宇佑說，父親原是工廠工人，在他就讀後庄國小時往生，他當時是拔河隊成員，讀國中後改練兩百公尺競賽，目前仍是苓雅國中紀錄保持人，模擬考分數也能考上雄中，得獎後最想說，「謝謝媽媽辛苦照顧。」

普仁獎從民國九十二年起頒發，十五年來有一萬多名國中小學生報名，其中五千六百三十二人獲獎。靈鷲山慈善基金會創辦人心道法師說，獎項秉持品德精神，從心出發，鼓勵逆境學子成長，「品德是治療心貧良藥。」

博愛國小小二生黃資涵罹患血癌，在家受教育期間遭遇父親脊椎開刀、母親無力分身工作，經濟陷入困境，儘管如此，黃資涵仍對學習有高度熱忱，期待到屏東國立海生館、國立科工館探訪科學樂趣。