〈南部〉三校合併高科大 楊慶煜獲選首任校長

2018-01-21

〔記者林曉雲／台北報導〕預計在今年二月一日新設立的國立高雄科技大學，教育部昨晚宣布，原高雄應用科技大學校長楊慶煜擔任首任校長。教育部指出，三校合併後新設的國立高雄科技大學，編制內教職員工達一千五百零五人，學生人數達二萬七千三百二十人，學生數為全國第二多，僅次於台灣大學。

4人角逐 高應大校長出線

教育部表示，楊慶煜教授現任國立高雄應用科技大學校長，美國科羅拉多州立大學機械所博士，歷任國立高雄應用科技大學副校長、工學院院長、系主任等職務。

此次四位候選人競逐，另三位候選人是高雄第一科大副校長陳政任、高應大前校長楊正宏及高雄海洋科大前副校長張順雄。

官員指出，高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學「三合一」合併案，高應大一度退出，變成「二合一」，後又火速通過校務會議，重新加入合併，行政院去年十二月核定三校自今年二月一日起合併為新設的國立高雄科技大學，未來將發展更多元的學術領域，提供學生多元學習環境，以及強化教師專業和跨領域發展，提升產研績效，昨高應大校長出線，高應大可謂最大贏家。

教育部未針對合併給予另外的經費補助，現有資源將共享共用，以提升教育資源的經濟效益，教育部強調，高雄科大將建構高雄重點區域產學合作中心，營造符合在地需求的產學合作環境，強化海洋科技及創新創業永續發展，未來將與高雄市政府攜手合作，協助地方產業的轉型發展。