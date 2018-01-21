〈南部〉民進黨市長初選電視辯論 四將提政策牛肉

2018-01-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選電視辯論會第二場昨晚播出，全程幾乎沒火藥味、也少有交鋒，四位參選立委卯足全力暢談政見與理念，希望端出更多牛肉、爭取市民支持。

第二場辯論會由民視策劃，全程約兩小時，分為交叉詰問、主持人提問、各自陳述三部分，四位參選人抽籤答詢，依序為林岱樺、趙天麟、陳其邁、管碧玲等四位立委。

林岱樺：創造就業機會

林岱樺提及高雄存在城鄉差距、南北不均等問題，她要全力整合資源、創造就業機會、加強英語教育，並師法新加坡提升行政效能與國際化，拓展招商引資環境。

趙天麟：打造智慧城市

趙天麟指出，要推動人工智慧帶領高雄成為智慧城市，全面鼓勵研發與設計產業，同時轉型高雄銀行成招商銀行，推動新經濟，同時也逐步處理債務問題。

陳其邁：傳產積極轉型

陳其邁認為第四波工業革命已來臨，傳統產業要積極轉型，並應同時發展人工智慧，他也提及轉型正義重點在釐清真相，應找出高雄特色發展在地觀光等。

管碧玲：中止南電外送

管碧玲表示，在市長任內會中止南電中送或北送，並設法降低固定與移動污染源，建立深厚築巢引鳳政策，吸引年輕人回鄉與產業進駐，推動整體產業發展。

交叉詰問是由各參選人先提問題，現場再各自抽籤回答，所以每人回答議題不太一樣，且因多專注答詢與表述，幾乎沒交鋒機會；直到主持人提問時，問到劉世芳退選，誰是主謀？共犯？受益人？受害人？現場氣氛才稍微緊繃。

但四人對此敏感議題均巧妙閃避，林岱樺說市民不會在意這個，在意的是生活；趙天麟認為所有陰謀論與派系爭鬥若能停止，就是劉世芳的心意；陳其邁相信團結才能成就高雄，盼各界給劉掌聲；管碧玲直言，參選或退選都是很大的決心與勇氣，只有當事人可做決定。

辯論會前有個插曲，主持人彭文正爆料，邀請四人辯論過程，有人始終在問誰會參加？還有人錄影當天竟說可能不能參與，感覺比約川普還難﹗