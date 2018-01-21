〈南部〉學生寒假搭公車 前800名送演唱會門票

2018-01-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕學生們期待的寒假將至，公車業者卻要想辦法「抗寒」﹗高市交通局昨宣布，即日起至二月底，搭乘公車累積次數前八百名學生，有機會獲「愛地球抗空污校園演唱會」門票一張，盼穩住公車運量。

高雄市政府去年十二月宣布大眾運輸冬季免費措施，至今年二月底，公車與輕軌全時段免費，高雄捷運平日上、下班尖峰時段免費。

先上交局網站登錄 累計至2月底

鑑於學生族群是大眾運輸、特別是公車的主要客群，面臨寒假將至、學生通勤情況將大幅減少，高市交通局想出辦演唱會並贈送限量門票，盼能吸引學生寒假期間多搭公車。

交通局說明，預定三月卅一日晚上舉辦「愛地球抗空污校園演唱會」，即日起至二月底，學生只要在交通局活動專頁、報名登錄數位學生證或學生記名卡號等資料，累計搭乘高市公車、上下車刷卡次數最多的前八百人，可獲限量門票一張。

前5名大學、前10名高中 將獲獎牌

此外，交通局也將於每週五，定期在活動專頁公布搭公車學生數成長率前五名大學與前十名高中，成績優良學校將頒發獎牌鼓勵，期激發各校學生支持大眾運輸抗空污的理念與決心。

交通局指出，原計畫開始登錄後，即公布演唱會表演名單與場地資訊，相關資訊會連結「轉動高雄青春夢」FB粉絲頁，不過因先前敲定的一位歌手臨時退出，整個演出陣容仍須重整、場地也還沒確定，等內容確定後會儘速公布。

交通局表示，演出場地目標應可容納一千至兩千人，屆時除八百位挺公車學生優先進場，會視情況、適度開放其他學生參與。

交通局統計，去年十二月公車運量為五二八萬人次，較前年同期四八六萬、增加八‧七六％。