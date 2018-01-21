〈南部〉台東羽球賽非標準場地 選手忍眩光

2018-01-21

〔記者黃明堂／台東報導〕第四屆新苗後山盃全國羽球錦標賽昨起一連兩天在台東縣立體育館及台東大學附小活動中心有一千多位選手參賽，因非標準羽球場地，選手最大障礙就是眩光，白球與光同色，有時看不到球。

這項比賽台東縣新苗羽球發展協會主辦，共有來自全國一千零十四位羽球好手同場較勁，昨天上午有台東市長張國洲等人參加開幕典禮，隨後在兩個場館展開賽程。

台東縣新苗羽球發展協會理事長李致中表示，後山盃已經成為台東每年最盛大的羽球賽事，參賽人數不斷增加，今年更一舉突破了一千人以上的選手參賽，是台東有史以來最盛大的羽球賽事。

不過，選手在體育館內揮拍，卻頻頻被上方的燈光所擾，抬頭要瞄球時，容易刺眼，甚至一時眼花，看不到。李致中無奈表示，體育館並非標準的羽毛球場地，地板是室內籃球場規格的木質地板，燈光也無防眩光設計，因羽球是白色的，與燈光同色，很容易混淆。

李致中說，台東縣只有東海運動公園有標準的室內羽球館，但租金較高，且擔心排擠一般民眾打球，所以選擇體育館及東大附小。

除此之外，李致中也提到台東本地的羽球專業裁判不足，只有六人，但這項比賽需要廿四位裁判，協會必須從台北、高雄及屏東等地邀請裁判。他希望台東縣體育會能夠針對各單項運動申請培訓本地的專業的裁判，提升各項運動專業水準。