〈台北都會〉（台北）7月起取締油煙污染 鎖定700餐廳

2018-01-21

〔記者蔡亞樺／台北報導〕空污問題嚴重，為對抗空污，台北市環保局正著手擬訂餐飲油煙設施標準，輔導餐飲業者設置相關設備，鎖定住宅區、營業面積一百平方公尺（約卅坪）以上的餐飲業，包括中式、西式、燒烤約七百家業者，七月起將展開首次大執法，經輔導若油煙排放標準不符規定，將依空氣污染防制法開罰十萬至一百萬元，業者正反意見兩極，有人願配合，但也有抱怨成本負擔增加。

台北市許多區域為住商混合，餐廳的油煙與烹煮產生的氣味，也困擾著周邊的居民，苦不堪言，北市餐飲業遭投訴案件，一年多達三、四千件，環保局統計一○四年至一○六年十一月，餐飲業開罰七十七件、開罰金額將近六千七百萬元。

依環保局資料顯示，二○一四年PM2.5的排放量總表，污染源最高的是餐廳油煙占總數的卅％，每年排放四六一噸，北市空污最大來源是餐飲業。為此，環保局訂定「台北市宜居城市自治條例」草案，擬強制規定位於住宅區的餐飲業者不得使用瓦斯或電力以外易致空污的燃料，但該草案在議會卡關。

因此，環保局先制定「餐飲業空污防制設施標準」，環保局長劉銘龍說，上半年會完成輔導業者設置相關設備，過去業者都稱設有過濾廢煙設備，但實際操作無法確認，因此要求業者加裝有獨立電錶，提供稽查人員檢測業者有無使用儀器，保養紀錄也要留存備查。

環保局副局長蔡玲儀說，油煙中含有細小微粒，成了PM2.5主要來源之一，中央目前尚未規範，北市先做，輔導業者設置油煙排放處理設備，七月起開始稽查營業面積達一百平方公尺以上的餐飲業，去年調查約有七百家。

位於東區的燒烤店業者表示願意配合，一直接到民眾檢舉，也滿困擾，希望政府清楚說明，讓業者有所依循。中式餐廳則表示，裝設油煙風管、除味機等處理設備，要價一、二十萬元，負擔不小。