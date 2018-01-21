〈台北都會〉（台北）柯︰國內廠商無統包能力 台車︰做過3環3線車廂

蔡煌瑯︰爭取車廂製造 不是統包
〔記者黃建豪／台北報導〕台灣車輛公司（以下簡稱台車）董事長蔡煌瑯前天透過臉書公文以「柯Ｐ 我們真的火了 」為題，指控台北捷運工程局在捷運萬大線工程，不願給予台車投標機會，一味獨厚國外廠商。捷運局反指台車不具備工程實績。台北市長柯文哲昨則力挺下屬，稱尊重捷運局專業判斷，認同國內廠商沒有統包能力，這件事情是「蔡煌瑯希望一步登天」。對此，蔡煌瑯認為，柯文哲遭捷運局欺騙，因為他從沒要爭統包，要的只是投標製造捷運電聯車廂的資格。
蔡煌瑯前天下午上臉書撂下重話，不滿再三卑微向柯文哲、捷運局陳情，拚爭取建設中的捷運萬大線的投標機會，仍被捷運局以台車不具備中運量捷運電聯車廂的投標實績為由拒絕，痛斥捷運局惡意官僚、媚洋。
捷運局當天深夜則發出聲明，指萬大線機電工程標內容包括電聯車、行車監控、供電、通訊等系統，且屬於中運量全自動無人駕駛系統，系統整合能力非常重要 ，但國內車輛廠商尚未具備完整設計、製造及組裝捷運電聯車工程實績，並強調對國內、外個別廠商沒有差別待遇。
統包招標 車輛製造限定是分公司
對於萬大線機電工程投標，捷運不僅要求廠商得有中運量捷運系統標案實績，還規定車輛製造商，必須是原得標廠商的分公司或轉投資公司。多次向捷運局爭取國車國造的台北市議員劉耀仁罵到，捷運局規定的機電工程統包標案，必須是有從屬關係的企業才能共同承攬，但台車好歹是準國營企業，不僅國際大廠不會理你，也等於要國營企業去做人家「細漢」，台鐵時速一百多公里，捷運時速才八十公里，怎麼會怕台車不會做，捷運局根本看不起台灣。
柯︰重改標案資格 恐延宕時程
柯文哲昨回應此事，蔡煌瑯希望在萬大線發展國車國造這件事，不管在台北市政府、他與蔡煌瑯，甚至在交通部都已開過好幾次會議，問題在於，重新修改標案資格，恐拖延萬大線時間，以及台北捷運發展多年來，五條路線就有四套系統，機電系統始終沒有統一，但他一再主張，要發展國車國造可以，但機電系統的統一，不該由地方捷運局負責，中央要有完整的統一規劃。
柯文哲也提到，捷運局不肯答應蔡煌瑯的原因，是怕不找有經驗的廠商有風險。柯說，北捷發展二十年已經花費六千億元，因為當時沒有長期計畫已經亂七八糟，造成沒有建立本土的軌道產業，若民進黨政府要再花六千億元，就要有計畫性的慢慢提升，「不能一下子全包給你，因為（國內廠商）還沒有能力承包。」
蔡煌瑯不滿回應，捷運局沒有提供完整訊息給柯文哲，反而惡意扭曲事實，雖然統包是有朝一日的目標，但台車從來沒有要爭萬大線機電工程的統包，要的只是製造車廂的分包，何況也不是要捷運局直接給標案，只希望捷運局讓台車能參與投標，至少有和國外廠商競爭的機會。
機捷、台中捷運車廂 也是台車製造
對於技術問題，蔡煌瑯也說，其實機場捷運的普通車、三環三線、台中捷運的電聯車廂都是台車製造的，只是標案是由日本川崎等外國廠商取得，再委由台車製造，因為沒有辦法去標，才會沒有資格，台車雖然沒有得標實績，但早已具備足夠技術。