〈台北都會〉復育台灣百合 東北角社區飄香

2018-01-21

〔記者林欣漢／新北報導〕「台灣百合」是台灣特有的原生種植物，每逢春、夏之際，在北海岸、東北角盛開的美景讓人著迷，但受到採摘、過度開發及棲地環境破壞等影響，僅剩懸崖或陡峭山坡才能見到百合迎風搖曳的花影，新北市府農業局近年與地方社區推廣復育，在瑞芳區龍安里、貢寮區龍門里栽植，讓台灣百合在地生根。

瑞芳龍安里 復育五百株

瑞芳區龍安里緊鄰瑞芳火車站後站，里內志工將瑞芳高工牆外長滿雜草、枯木的荒地，整理成美麗的龍安花園；龍安里里長柯瑞和表示，台灣百合的花色潔白顯眼，美麗極了，去年底得知農業局推動台灣百合復育，主動申請五百株花苗進行栽植復育，讓搭火車的旅客都能聞到花香，里民志工主動拔草、澆水，每天巡視維護，看著花園逐漸成形，大家感到滿滿的喜悅與成就感。

貢寮龍門里 申請種千株

貢寮區龍門里也申請在龍門公園坡地種植一千株台灣百合，里民悉心照料，是社區參與台灣百合復育的美麗案例。

瑞芳鼻頭里 去年撒萬顆種子

瑞芳區鼻頭里里長王坤吉在兩年前與鼻頭國小師生，一起在鼻頭角步道復育台灣百合，去年種下一千株百合，並撒下萬顆百合種子。他說，走在步道上遠眺山海美景，還能聞到空氣中淡淡的百合清香，賞景更賞心悅目，遊客欣賞台灣百合的美麗都讚不絕口。

市府農業局長李玟表示，有感於人為活動造成太多物種面臨絕跡的危險，農業局多年來致力於原生植物的復育，加強與地方的連結及合作，傳達保育工作需要全民參與的觀念，也建議民眾在綠美化居家環境時，多以在地的原生植物取代外來種，共同維護本土的珍貴生態。