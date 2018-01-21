〈台北都會〉基隆前市長林番王墓碑遭砸 市府擬助復原

2018-01-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市壽山路、近中正公園的前市長林番王的墓碑，遭人惡意毀損，市長林右昌昨天譴責，要求警方破案，並與家屬聯繫商討復原事宜；林番王在戒嚴時期曾以「民社黨」黨員身分參選基隆市長，兩度擊敗國民黨人選，當選基隆市第四、五屆市長，地方因此有「番仔王坐美國船、食清糜」的俗諺。

林右昌要求積極緝凶

林番王的家屬已搬離基隆市，但託人定期整理林番王的墓園，整理墓園的工人在十九日發現墓碑遭人毀損，立即通知家屬，家屬得知林番王的墓碑及遺照被人拿石頭猛砸，墓碑表面損毀，幸好墓園其他設施未被破壞，家屬怒不可抑，報警處理並向林右昌反映；林右昌獲悉後趕往現場關心，要求警方積極追查犯嫌。

戒嚴時期兩度擊敗國民黨

林番王出生於一八九九年，一九六五年病逝，享壽六十六歲，他早期在基隆經營照相館，熱中地方公共事務，他的相貌憨厚、草根性格深受基層民眾支持，在戒嚴時期以「民社黨」黨員身分投入基隆市長選舉，在一九六○年擊敗前國民黨基隆市黨部主委李國俊、在一九六四年打敗國民黨籍前省議員謝清雲兩位勁敵，因此當選基隆市第四、五屆市長，地方因此有「番仔王坐美國船、食清糜」的俗諺（李國俊的台語諧音，當時被民眾稱為美國船；謝清雲的台語諧音，被稱為食清糜）。

林右昌當選市長前，曾與基隆林姓宗親會的宗長前往祭拜林番王，林右昌誓言追隨「黨外市長」的遺志，要振興基隆、回復昔日的光榮；林右昌說，林番王在國民黨一黨獨大、選舉作票的年代，卻在各方都不看好的情況下以黨外身分創下台灣與基隆自治史的紀錄，這在民主史上非常難得。

多項建設在他任內奠基

林右昌說，基隆不少現代化的建設都在林番王任內奠基，包括基隆內港改建、在外港及東岸興築碼頭、麥克阿瑟公路、多座橋樑及六堵工業區的開闢等，林番王也很重視教育，任內增設三所中學、八所小學，把基隆推上繁盛的基礎，林番王的政績至今仍為老一輩的基隆人津津樂道。

林右昌譴責說，嫌犯用惡劣的行徑破壞林番王的墳墓，讓人痛心與不解，已和林番王家屬、基隆市林姓宗親會理事長林本源聯繫，商討後續復原事宜。