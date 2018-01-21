〈北部〉日練文武夜擺攤 15歲女逆風飛翔

2018-01-21

黃鈺琦獲頒花蓮普仁獎

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮國風國中九年級體育班學生黃鈺琦，練習跆拳道長達八年時間，白天兼顧課業及體能訓練，晚上再陪媽媽到夜市擺攤，是師長眼中品格良善、文武雙全的孩子，昨與妹妹同時獲頒靈鷲山花蓮區普仁獎，領獎前一刻還剛從全中運選拔現場歸來，順利拿下參賽代表權，臉上掛著滿滿笑容。

穿著跆拳道隊服領獎的黃鈺琦，專攻跆拳道品勢，近年獲獎無數，平時除顧及繁重的課業及跆拳道集訓外，還會到夜市幫忙父母擺攤並照顧妹妹，已獲學校三年推薦領取花蓮普仁獎，今年更代表花蓮所有得獎者，入選第十五屆全國普仁獎殊榮。

妹妹黃思瑜同獲獎

黃鈺琦與妹妹黃思瑜今年雙雙獲頒普仁獎，陪同領獎的黃爸爸得知大女兒一早拿到全中運品勢參賽資格，雖難掩開心情緒，仍謙虛直說「歹竹出好筍！」黃媽媽及家訪志工也肯定黃鈺琦的表現，讚許她是個願意吃苦的孩子，不受生活壓力、不如意而低頭。

黃鈺琦說，獲獎感到幸運也很幸福，有家的溫暖及學校、團隊的栽培，還有來自社會許多的愛心照顧，雖然跆拳道訓練過程不簡單也經歷過低潮期，但卻磨練出更強大的心智，培養接受挑戰與挫折的勇氣，盼自己永遠保有奮發向上的信念。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師表示，花蓮頒發普仁獎邁入第十一年，今年共有廿二名學生獲選，自二零零三年迄今已在全台各地選拔出超過五千七百名得獎孩子，他們的品格德行有著最純真的善行及言行，值得肯定嘉許，也期望成為同儕間的典範。