〈北部〉《宜蘭縣百里侯之爭》國民黨林姿妙出線 大致底定

2018-01-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人，一般預料將由羅東鎮長林姿妙出線，國民黨主席吳敦義說，人選大致上不會變，但仍要經過提名程序；林姿妙說，尊重黨內提名機制。

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和參加黨內初選，國民黨方面，林姿妙民調支持度領先群雄，前縣長呂國華也有意再披戰袍。

吳敦義昨天參加國民黨宜蘭縣黨部小組長聯合授證活動，直指國民黨宜蘭縣長的人選，大致上如外界預期，不過還要完成提名程序，下週黨部開會通過後，就會提報中常會，黨內對人選有共識，對選情也有一定的信念跟目標。

吳敦義說，國民黨要繼續加油，不管是縣長、議員、鄉鎮長、代表及村里長等，每個階層都很重要，把基礎鞏固好，很多訊息顯示，國民黨宜蘭縣長選情還不錯，一定要抓緊這個契機，不能懈怠，即便有所領先，還得加緊努力重返執政。

呂國華：繼續勤走基層

林姿妙回應，其優勢是勤走基層，了解民間聲音，宜蘭縣在交通、農地及社會福利議題，面臨很多問題，她一定會繼續努力，前進的腳步不會停下。

呂國華說，對於中央黨部的提名程序沒有意見，將繼續勤走基層，為選舉做準備，被問到是否可能脫黨參選？他回答還沒想到這樣的問題。

國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮指出，林姿妙出線應該沒有問題，縣黨部也是這樣向中央黨部建議，已經協調差不多，最後應由中央黨部宣布，國民黨非常團結，大家會支持最優秀的人選。