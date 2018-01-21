〈北部〉花蓮太平洋燈會開鑼 鯉潭噴泉秀吸客

2018-01-21

紅小鴨家族共同演出

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮太平洋燈會正式啟動，今年共分鯉魚潭展區及六期燈區兩地，為期一個月的「鯉潭噴泉韻律秀」昨早率先在鯉魚潭亮相，湖面十五隻紅小鴨家族搭配立體動態噴泉吸引遊客目光，二月十日起高十六公尺的「花蓮有GO旺」狗年意象主燈，也將在市區登場，同時點亮三千盞大紅燈籠，營造最具年味的傳統街景。

今年位於壽豐鄉鯉魚潭的「鯉潭噴泉韻律秀」，因十五公尺高的巨型Q版鴨媽媽出門旅遊，改由萌翻天的十五隻紅小鴨家族獨挑大樑，還派出年紀最小的「鴨小寶」公仔及最有智慧的「鴨先知」在岸上陪伴民眾。

32天噴泉秀 每天8場

為期卅二天的鯉魚潭展區，主要安排一天八場次、一次五分鐘的「鯉潭噴泉韻律秀」，噴泉韻律秀將結合各式立體動態造型噴泉，在電腦控制下，隨著音樂展現柔美、震撼的視聽覺饗宴，展演期間將從每天上午十時至下午五時，每整點演出一次。

將在二月十日登場的花蓮太平洋燈會「花蓮有GO旺」六期燈區，當天除點亮十六公尺高的犬型主燈外，直至三月十一日止，六期燈區每天晚上也會安排水舞天地秀、科技光影燈，今年更設置LED特效感應磚，搭配感應科技與遊客近距離互動。

六期燈區 2月10日開張

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族說，今年考量寒假、春節及元宵節的時間因素，並區分觀光客結構及遊客的年齡層後，特意選在寒假、春節期間設計專門供給親子出遊適合的鯉魚潭展區；二月十日則再轉往市區啟動夜間燈會，配合春節及元宵節，吸引銀髮族及國民旅遊人潮。

他強調，太平洋燈會為提供更好的觀光服務，今年將活動時間拉長至三月十一日，六期重劃區點燈開幕晚會當天，也會安排限定星空秀，並同步點亮掛在街道上的大紅燈籠，象徵讓花蓮「亮起來」，營造充滿人情味的春節氣氛。

花蓮縣長傅崐萁說，花蓮最美麗的鯉魚潭紅面鴨家族，今年又要與民眾相見歡，和全台的孩子們歡度春節，縣府計畫多年要在鯉魚潭打造常態性水舞設施，下個月預計將在花東基金的討論會議上再次提案，爭取交由縣府施作，順利的話今年動工、明年迎賓，期盼讓花蓮的觀光格局，能有更嶄新的發展。