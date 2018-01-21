〈北部〉美術師遺愛弱勢 畫作義賣捐家扶

2018-01-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份國小美術老師袁淑芬，去年七月因病過世，享年四十六歲。她生前教學與創作之餘，也投入兒少關懷，為苗栗家扶中心認養人，即使臥病榻也不忘初衷，囑咐丈夫吳文斌辦理紀念畫展，義賣她的作品，所得捐助苗栗家扶，讓愛延續。

袁淑芬出生於苗栗縣三灣鄉，她於八十二年從新竹師院（新竹教育大學前身）美勞教育系畢業後，返鄉服務，陸續在建國、新南、三灣及頭份國小教授美術，並進修取得新竹教育大學藝術與教育研究所造形藝術碩士。教學之餘，她常關懷學校弱勢學童，自九十九年起，也跟隨吳文斌加入苗栗家扶中心認養人行列。

袁淑芬不敵癌症病魔，於去年七月離世。生前臥病榻除心懸家人，也掛念學校及家扶的孩子，吳文斌不僅將約廿萬元的奠儀，捐助頭份國小成立獎助學金，並委請學校策畫紀念畫展義賣畫作，所得捐助苗栗家扶中心。

吳文斌說，妻子非常惜畫，生前雖有許多人想要高價收藏，但總是捨不得割愛，臨終前的遺願，卻囑咐他義賣畫作捐助家扶，繼續扶幼工作。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，袁淑芬於九十九年四月起，認養兩名經濟弱勢兒童，直至去年病逝後才終止，吳文斌更從九十二年九月成為家扶中心認養人至今，夫妻倆長期關懷需要幫助的孩子，懿行令人由衷感佩；畫展義賣所得，將用於苗栗家扶兒少藝文課程。

袁淑芬紀念畫展昨天在頭份市公所中正館藝廊開幕，包括苗栗家扶中心、頭份國小師生及苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿、頭份市長徐定禎等都出席，展期即日起到廿四日。