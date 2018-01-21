〈北部〉樂當一日農夫 2千親子拔蘿蔔

2018-01-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府昨天在前溪里農地舉辦「Super蘿蔔節」，吸引超過兩千人一起拔蘿蔔，化身一日農夫共享田園樂。

前溪里里長溫文泰說，當地農民提供一公頃多的田地，去年十一月廿七日撒種，滿五十天即可拔蘿蔔，昨天舉辦蘿蔔節，邀請市民體驗拔蘿蔔的樂趣。

新竹市長林智堅說，他上任後連續兩年舉辦焢窯活動，民眾回響熱烈，今年舉辦Super蘿蔔節， 吸引超過兩千人參加，採收的蘿蔔品種是「紅頭金交蘿蔔」，外型迷你可愛，非常鮮甜，希望透過這樣的活動，讓小朋友認識「蘿蔔不是長在樹上」，而是長在土裡。

就讀西門國小三年級的邱小妹說，第一次拔蘿蔔，拔了很多，很好玩。還有民眾在網路揪團搶當一日農夫，開心拔蘿蔔。

Super蘿蔔節除了拔蘿蔔活動，還有採青菜與搓湯圓、親子手作DIY及闖關遊戲。

新竹茶花設計展 明湖公園展至24日

此外，新竹茶花設計展「茶花與生活」，昨起在明湖公園展至廿四日，分情境、茶花插花、精選評比盆景、庭園造型茶花、創意乾燥茶花與茶花飾品等展區及金花茶席展演區。

新竹市議會副議長許修睿說，現場有三百多盆美麗的茶花，繼去年成功研發的茶花入茶、茶花果醬，今年再推出茶花咖啡。未來將建立新竹茶花設計展的品牌，並舉辦茶花國際論壇，在青草湖附近成立「茶花文創園區」，結合湖光山色，成為獨特觀光景點。