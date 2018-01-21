〈北部〉《創辦4社福機構 造福弱勢》孫達神父辭世 竹東彌撒上千人送行

2018-01-21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕高齡九十四歲的天主教神父孫達十一日辭世，在新竹縣創辦生命線、世光教養院與長安、竹北老人養護中心的他，造福無數弱勢族群，昨天在竹東天主堂舉辦的殯葬彌撒，場面隆重哀戚，上千人到場為他送行。

在場天主教教友說，孫達神父從西元一九七五年開始在全名為「竹東無玷聖母堂」的竹東天主堂服務，期間長達二十六年，當地教友都認識他，不少身心障礙者、老人曾被他照顧過，昨天參加彌撒的人很多，連教堂外的走廊都坐滿了人，其中還有坐輪椅的身障者，可見孫神父很受大家敬重。

擔任新竹縣生命線協會榮譽理事長的前新竹縣長鄭永金、鄭宋麗華夫婦，也與生命線的工作人員送孫達神父最後一程。鄭永金說，孫神父自己生活很儉樸，卻總想著怎樣幫助弱勢者，他們就是被孫神父感動，先後加入生命線救人助人的行列。

在場教友回憶說，熱心奉獻的孫達神父，曾獲教宗頒賜十字勳章、吳尊賢愛心獎、全國好人好事代表等榮譽，且自我要求「活到老，做到老。」

九十歲時有人勸他退休，孫達神父卻說：「感謝天主讓我還可以行動，我要趁著還能動的時候盡量做。」直到去年底，身體不適才住院接受檢查和治療，當時發現罹患癌症且有轉移跡象，十一日晚間在天主教耕莘醫院安息主懷。