〈北部〉國道1號新鋪面有怪聲 高公局：重新施作

2018-01-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路南下苗栗縣頭屋鄉路段，去年底進行路面瀝青刨鋪重新封層作業，年初完工後，不少用路人發現行駛該路段時，噪音特別大聲，更有駕駛反映感覺「輪胎好像抓不住路面」，憂心影響行車安全。高速公路局苗栗工務段表示，段方也發現此問題，探究可能是承包廠商的鋪築機具造成，「路面有如均勻頻率般被刀面薄削」，出現較大共鳴聲，將請廠商重新施做。

南下頭屋鄉段4公里 行車有咕嘰聲

國道公路警察局國道第二大隊交通組長張弘杰表示，近來同仁巡邏行經該路段，也有反映噪音較大；道路環境狀態的回饋，會影響用路人心理，若駕駛信心不足，一時慌了手腳，恐會衍生交通事故。

高公局苗栗工務段，於去年十二月廿七日到今年一月三日，針對中山高南下一百一十九公里到一百廿三公里，也就是頭屋鄉路段中、內側車道路面，進行年度性六千多萬元路面經常維護工程；不少用路人行駛新鋪路面時，感受噪音較原本路面大聲。

公館鄉彭姓駕駛指出，日前雨天開車行經該路段，隨即感受到車輛發出類似「咕嘰、咕嘰」的怪異聲音，感覺「輪胎好像抓不住路面」，因所駕為四輪傳動休旅車，當下以為天雨路滑，車輛防滑系統作動，才有此異音。隔幾天天晴行經時，仍然出現同樣的異音，影響用路人駕駛信心。

研判鋪築機出料板碰觸印壓所遺留

苗栗工務段長甘秋晏表示，工務段也發現新鋪設路段回饋共鳴聲較大，經日前會同包商封路會勘，仔細觀察道路瀝青混凝土表面，出現均勻被刀薄削現象，研判可能是包商鋪築機的出料板角度出現誤差，施做行進間出料板與路面碰觸印壓所遺留。

甘秋晏表示，他在高公局服務四十年，也是頭一次遇到，但因落差相當細微，經儀器測試平整度也符合規定，摩擦係數也沒問題，不影響行車安全，但在日光角度折射下，肉眼近距離觀看還是有如被刀薄削，加上不少用路人也感受噪音較大，將請廠商重新施做。