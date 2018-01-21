〈北部〉《桃園》你是我的眼 遲來婚宴圓妻夢

2018-01-21

〔記者李容萍、魏瑾筠／桃園報導〕桃園市旭東暖心協會、佛慈功德會昨天合辦「歲末寒冬暖心圍爐暨圓夢婚紗活動」，席開卅桌，並為一對同為五十八歲的劉姓夫妻一圓婚紗結婚夢，由龍潭龍元宮贊助婚紗經費；這對夫妻當年結婚時，沒有機會穿西裝、白紗舉辦正式婚禮，經過近卅年，男方因糖尿病和洗腎眼睛全盲，仍想為不離不棄照顧他的妻子，一圓身穿白紗舉行婚禮的夢想，場面溫馨。

佛慈功德會理事長劉熒隆說，兩個善心組織均在各自領域幫助弱勢，幾年下來也有許多感人的故事，首次集合兩邊善念讓愛心發揚，也幫助弱勢家庭圓夢。

劉熒隆說，圍爐現場安排的「圓夢婚禮」橋段，婚禮上的「新人」劉大哥、劉大嫂結縭近卅年，但丈夫一次大病導致生活陷入困境，甚至需要長年洗腎，也導致失明，妻子非但沒有埋怨，數年來不離不棄，擔任洗碗工撐起家計，養育兩名還在求學的兒子，每週有三天還要用改裝的機車載著丈夫到醫院洗腎，劉大哥對妻子的付出點滴在心卻不知如何回報，如今夫妻倆披白紗圓夢，訪談影片中看到夫妻倆彼此感謝、真情流露，讓在場民眾相當感動。

另，龜山區山德里里長李金龍與市議員林俐玲，在歲末邀集企業一起做公益，募集了六十份物資及慰問金十八萬元，讓里內低收入戶及中低收兒少家庭能夠感受到社會溫暖。