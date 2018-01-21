〈北部〉《桃園》義交執勤腳被輾碎 議員促提高公共意外險

2018-01-21

左下肢大部分被輾碎

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市交通義勇警察大隊桃園中隊莊姓女義交，去年十二月十日在桃園區大有路、寶山街口執勤時，遭施工怪手的履帶從後方輾過，整個左下肢從臀部以下全部被輾碎，目前仍在醫院清創中、傷勢仍不穩定，這是桃園市實施義交協勤政策以來最重大意外，市長鄭文燦獲悉後指派警方前往慰問，也要求相關單位負起責任。議員黃景熙則表示，桃園市各項重大建設同步進行，義交工作甚為吃重，建議市府明定各公共工程要提高公共意外險額度。

勞檢所認定工安意外

市警局交通大隊長李建民說，目前警察局幫義交投保意外險及壽險，最高理賠三九○萬元，住院期間每天可領取五百元、可連續領取一八○天，這是六都最優渥。莊姓義交意外發生後，警察局也進行調查，由於怪手作業時周邊一定範圍內要清空，肇事駕駛竟然輾過指揮交通的義交，顯示並未保持適當距離，北區勞檢所已認定為工安意外，針對包工開出三萬元罰單。

義交大隊桃園中隊長簡佩玉，也是市議員黃景熙的妻子，事發後兩人多次到醫院探視，黃景熙說，桃園市各項重大建設同步進行，以北區污水下水道工程為例，桃園市至少有五十個點同步開挖，還有各種道路、人行道修繕工程，對交通影響甚大，讓義交工作甚為吃重，建議市府明定各公共工程要提高公共意外險額度。

公所暫扣包商保證金

桃園區長張世威表示，工程是由公所發包，正全力協助家屬後續就醫、理賠事宜，也提供必要的法律扶助，另工程有履約保證金，公所將暫不發還，確保家屬申請理賠權益。

全案發生經過，當時桃園區大有路正進行人行道改善工程，怪手從大有路往大興西路方向行走，由於是逆向行駛，要通過寶山街口時，莊姓女義交站在道路中央，以背朝怪手方式緩步帶領怪手通過，未料，怪手距離女義交太近產生視線死角，司機不察竟從女義交的左下肢輾過。

女義交經過8次清創

女義交仍在醫院治療中、情況未穩定，目前已經進行八次清創手術、清除壞死的組織，女義交的血液中還有兩種細菌存在，仍使用抗生素治療中；女義交的丈夫日前向桃園區諮詢委員李柏瑟、前縣議員廖輝星陳情，廖輝星也呼籲未來公共工程要更重視工安環境。

女義交的丈夫說，事發後廠商負起所有醫療費用，每十天和家屬結算，也希望和家屬和解，但考量妻子傷勢仍不穩定，未來的復健之路更是漫長，會等到傷勢明朗後才考量和解問題。