〈中部〉未滿20週胎屍 持母體診斷證明可申請火化

2018-01-21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕去年底發生無良葬儀社將流產胎屍丟溪放水流，震驚社會，因妊娠廿週以下死胎，醫院不會開立死亡證明，殯葬業者無法辦理火化程序，民政局為避免不肖情事再發生，也基於家屬人道考量，決議家屬或業者持醫療院所的母體診斷證明書，即可至殯儀館火化。

上月一名懷胎十八週婦女安胎失敗流產，醫院將胎屍交給合作的禮儀公司處理，卻被拋溪放水流；由於胎屍未滿廿週、屬於醫療廢棄物，一般人無法處理，醫院也必須交由具有合格處理執照的清除公司處置，醫院和葬儀社都被移送法辦。

民政局長周永鴻表示，依「台中市殯葬管理自治條例」等規定，遺體火化需檢附醫院或檢察官所開立的死亡證明，但妊娠廿週以下死胎，醫院並無開立死亡證明，殯葬業者也無法辦理火化程序。

現在少子化，產婦、家屬對無緣的胎兒愈加重視，民政局邀集衛生局、台中市葬儀公會座談。周永鴻說，基於人道與尊重生命立場，決議家屬或業者可持醫療院所出具的母體診斷證明書，以切結方式至全市殯儀館申辦火化，目前高雄也有此服務。

周永鴻也說，該葬儀社不法行為，一旦案情確定將從重處置，除評鑑記點扣分，公告不良廠商，甚至協調殯葬公會停牌，也提醒民眾委託後事，可上生管處官網查詢參考優良業者與評鑑公告。