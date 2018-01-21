〈中部〉台中車站廣場臨停接送動線調整 明起施工

市區公車 站牌位置未調整
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中車站廣場工程廿二日起施工，交通局將調整原汽機車臨停接送動線外推至建國路側，設置兩個車道供臨停車輛通行。市區公車部份，站牌位置未調整，乘車動線未受影響，行人進出舊火車站及搭乘計程車動線也維持不變。
分5區、兩階段 8月中完工
台中車站廣場工程涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為減少對站前交通的影響，工區分為五區、兩階段進行。第一階段為原國光客運站、統聯客運及台中客運站，預計五月完成；其次進行現有廣場及中山路口處，配合開放完成工區，預計八月中完工。
交通局長王義川表示，雖然第一階段施工區域改變既有臨停接送道路，但仍保留在中間廣場，也維持兩車道汽機車臨停接送動線。另外，市府要求廠商於施工區域須留設至少一公尺的人行空間，並架設紐澤西護欄，以維護民眾通行安全。
統聯客運 進駐國光客運新址
他又說，統聯國道客運乘車處在第一階段工區內，已協調月底前進駐國光客運新址，民眾春節起搭乘統聯，需至國光客運新址。另外，因應這樣的配套方案，可避免於春節疏運期間，因大量公車行駛於施工區域，降低周邊道路服務水準。
王義川表示，配合火車站高架化及廣場工程，交通局二○一六年就逐步調整周邊公車動線，並長期進行宣導，以降低對民眾的不便。這次也要求施工圍籬不能長期佔用道路，並採分段分區域進行，所以受影響的交通動線較小，交通局會持續觀察車行情形，並適時調整相關措施與宣導。
市府強調，台中車站廣場工程完成後，台中火車站門面將脫胎換骨，未來民眾出入火車站，將可看見更寬闊的人行廣場、景觀綠化設施等公共開放空間。