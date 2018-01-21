〈中部〉大里夏田產業園區公聽會 地主盼加速開發

2018-01-21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府昨舉行夏田產業園區預定基地公聽會，有上千位地主參加，許多地主要求原地保留，也有地主指被徵收多次，過去政府給的承諾都未做好，希望此次信守承諾；多數地主、民代希望市府加速開發，早日動工啟用，讓大里成為繁榮地區。

大里高中舉行 上千地主參加

市府經發局日前曾舉辦公聽會，但因夏田里活動中心現場僅兩百個座位，上千位地主擠不進去，現場氣氛火爆；經發局決定延至昨日舉行，並選擇在場地較大的大里高中舉行，上千位出席的地主把座位坐滿。

立委何欣純與市議員張滄沂、張芬郁、李天生、林碧秀及段緯宇等人到場關心，眾人皆表示，依照市府規劃期程，約在一一六年完工、一二二年完成土地標售，時間長達十多年，應縮短期程並顧及地主權益；張芬郁更希望五年內完成開發。

立委：行政院長允縮短環評

立委何欣純則表示，已向行政院長賴清德反映，賴清德已要求環保署儘量縮短環評期程；另外，內政部也表示此案採區段徵收，會保障地主的權益。

部份廠商、地主 希望原地保留

廠商表示，政府採區段徵收開發，公司將被切一半、且還要移走，該如何營運？希望市府能考量業者的實際狀況；有地主表示，家中土地被徵收多次，祖先留下來的快被徵收光了，希望能原地保留。

區段徵收 發還五成配地採抽籤

經發局表示，夏田產業園區基地大部分是私有地，九成五是農田，有一千六百多位地主、六成是農民，開發面積約兩百公頃，主要引進金屬製品製造業等低耗能產業。以區段徵收方式開發，抵價地發還比例為五成，完成開發約可容納五、六百家廠商，配地則採抽籤。

經發局副局長李逸安表示，會重視地主權益，也希望讓產業順利完成開發，達到雙贏；地主要求原地保留，會依個案進行研議；至於開發期程過久，主因在於環評需要較長的時間，會儘量縮短時間。

李逸安強調，目前只是初步規劃，並非定案，對於地主的意見會帶回去研議，且會再召開多次公聽會。