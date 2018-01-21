〈中部〉《移除百棵小葉欖仁》埔心自行車道 打造楓香大道

2018-01-21

小葉欖仁樹根突起 騎士易摔傷

〔記者陳冠備／埔心報導〕騎起來有「楓」！彰化縣埔心鄉自行車道曾是連接東西鄉鎮的五分車車道，鐵軌拆除後闢建為自行車道，車道旁種植小葉欖仁、楓香樹等，隨季節轉換景色美不勝收，但小葉欖仁樹根容易突起路面，造成用路人騎乘危險。埔心鄉公所向行政院、縣府共申請補助四○八八萬元改善獲准，預計將現有的小葉欖仁移植，全面改種楓香樹，未來一邊騎車一邊賞楓紅不是夢。

埔心休閒自行車道東接員林大道，西至溪湖鎮成功路，全長近五公里，沿線有寶島歌王黃三元故居、清代武舉人故居等古蹟，兩旁良田種有埔心三蜜，蜜紅葡萄、寶島蜜拔、金蜜芒果，是一條兼具運動、休閒與體會農村即景的自行車路線，但途路樹小葉欖仁樹根突起，騎士閃躲時易摔傷，成為運動賞景時一大隱憂。

埔心鄉長張乘瑜指出，埔心自行車道於日治時期就是一條載貨、載甘蔗及載人輕軌道路，雖然現今改為自行車道，但部分路段空間狹窄，興霖路以東種植的小葉欖仁路樹又造成道路突根現象，他們雖然曾爭取體育署四百萬元補助，但只能針對隆起比較嚴重且沒有做擋土牆的部分做補強，治標不治本。

爭取到前瞻經費 自行車道將優化

張乘瑜說，這次爭取到前瞻基礎建設城鎮之心二千萬元計畫補助，將以道路改善優化為主，預計移除一百棵小葉欖仁至境內公園，改以種台灣原生種的楓香為主，如此就能減少道路突根問題，也能與興霖路以西的楓香樹連成一線，成為楓香大道，享受迎「楓」而來的樂趣。

張乘瑜說，自行車改善計畫也獲得縣府生活圈景觀工程二○八八萬元補助，如此就能將道路原有的鐵軌橋拓寬為十二米的會車道，讓用路人方便通行，工程設計預計今年春節後發包，最快年底就能完工。