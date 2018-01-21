〈中部〉賞梅爆人潮 信義、仁愛部落大賺觀光財

2018-01-21

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕寒流加持讓南投縣梅花大爆發，隨著梅花盛開並逐漸凋謝，遊客也得把握最後觀賞機會，信義鄉各梅區昨天一早即湧現車潮，塞車狀況依舊；仁愛鄉互新賞梅區人潮也不遑多讓，居民將自家空地開放停車收費，農民也擺攤賣起自家農特產品，大發賞梅觀光財。

1天停車費進帳7千元 居民開心

昨天賞梅人潮還是絡繹不絕，除了公有停車場爆滿，部落居民則是開放自家空地收費停車，每次不限時間一百元，居民開心表示，賞梅高峰，一天停車費就進帳七千元，農民也擺攤販售自家農特產品，梅製品、檸檬、洛神花、馬告香腸等，攤位前人潮不斷，農民荷包滿滿。

仁愛鄉長江子信指出，青梅、檸檬、楊梅是仁愛鄉重要農產品，特別列為「三酸產業」，尤其青梅從冬季賞梅延伸至春季採果，希望持續將遊客導入部落，帶動部落產業發展。

梅季進入尾聲 花期剩下最後一週

信義鄉賞梅季進入尾聲，昨天週休假日依舊吸引大批車潮，上午十點過後各梅區開始塞車。

信義鄉農會表示，各梅區的梅花已經盛開並逐漸凋謝，海拔較高的烏松崙、外坪頂較晚凋謝，估計花期剩下最後一週。

上午8點抵達中午前下山 避塞車

信義鄉農會指出，賞梅活動自元旦開跑至今，粗估賞梅遊客已突破百萬人次，尤其週休假日都有十萬至十五萬人次，平均每天都有五萬人次上山賞梅，最後賞梅機會，遊客除利用非假日出遊，或是提早出門，於上午八點前抵達目地的，中午前下山，避開十點至十二點及下午二點至四點的上、下山尖峰車潮。

仁愛鄉互新賞梅區賞梅活動從六日登場，連續三個週假日在清流、中原、眉原等三大部落舉辦活動，昨天在清流、中原部落舉辦「聞樂梅」、「梅飛射舞」等主題活動，為賞梅季劃下圓滿句點，至於互助國小後山、西伯梅園的花期大約只剩一週，估計十六天的活動吸引近卅萬人次。