〈中部〉雲嘉嘉街頭藝人 一地考照三地適用

2018-01-21

〔記者林宜樟、廖淑玲／綜合報導〕國內街頭藝人考照制度是各縣市各自舉辦，若街頭藝人想在全台各縣市演出，需考取二十二張證照，嘉義縣副縣長吳芳銘昨天出席街頭藝人認證審查活動時表示，「雲嘉嘉聯合治理會報平台」討論「一地考證，三縣市演出」的街頭藝人認證機制已經上路實施，讓街頭藝人不用舟車勞頓多次考照。

吳芳銘說，街頭藝人演出讓藝術生活化，雲嘉嘉三縣市突破既有規定，讓街頭藝人更方便考證，也讓各地民眾欣賞不同演出，之後將與台南市討論策略聯盟，並向中央政府反映，讓街頭藝人努力成果讓更多人看到。

嘉市文化局副局長葉國樑表示，此案由雲林縣在雲嘉嘉聯合治理會報平台中提案，嘉市已完成相關程序，街頭藝人考取證照後，可三縣市適用。

嘉縣文化觀光局昨天在縣府前廣場舉辦街頭藝人認證審查，共有七十三組個人、團體報名，其中，台南市「風雅樂集」團長許育守已有嘉義縣、市及台南市街頭藝人證照，他認為推動一地考照各地適用的作法「早就該做」，如今雲嘉嘉都可適用，希望能有更多縣市加入。

針對街頭藝人證一地考照雲嘉嘉三縣市通用一案，雲林縣政府文化處長林孟儀指出，雲林縣去年就已通過「雲林縣街頭藝人從事藝文活動許可要點」，只要嘉義縣市完成作業程序就沒問題。