〈中部〉防治濁水溪揚塵 賴清德展決心

2018-01-21

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕行政院長賴清德昨天參訪雲林虎尾長泰老學堂日間照顧中心，並到濁水溪崙背堤防了解揚塵防治工作，對於揚塵防治，賴清德指出，行政院已成立跨部會列管的專案，這次巡視即是希望以行動力展現整治的決心，也要請地方、農民幫忙。

濁水溪揚塵去年情況惡化，崙背測站甚至測得懸浮微粒（PM10）每立方米超過一千微克數值，賴清德昨天在縣長李進勇、立委劉建國等人陪同下到崙背中佃厝堤防會勘。

政院跨部會小組提出三年治理計畫

水利署長賴建信指出，濁水溪河床裸露地（沙洲）、高灘地都是揚塵的主要來源，行政院跨部會專案小組提出三年治理計畫，針對一千二百公頃裸露、高灘地分五個區段，加強水覆蓋、綠覆蓋及其他臨時覆蓋。

環保署長李應元表示，三年計畫政府匡列十億多元，也要請農民提早收集稻草覆蓋；另農委會將加強上游崩塌地整治，且三年準備四十萬株苗木協助地方造林。

李進勇指出，揚塵不僅影響人民生活，在國際上也很有名，地方會全力配合中央治理工作，但希望治理成效要讓人民有感。

劉建國強調，揚塵整治之前花那麼多錢為什麼沒成效，問題出在哪裡要好好檢討，希望中央「徹底檢討、預算編足、趕快執行」。

強調沒有國家力量幫忙不可能改善

賴清德指出，行政院成立跨部會方案小組，百年問題一定要解決，但不可能一次就完成，要逐步來做，濁水溪揚塵改善沒有國家力量幫忙不可能改善，這次下鄉就是以行動力支持整治的決心，揚塵整治是行政院跨部會列管的專案，但也要地方及民意代表幫忙，建議在地方成立中央、地方連繫小組，大家一年一年來做，一年一年來改善。

訪視長泰老學堂讚雲林長輩很幸福

長泰老學堂日間照顧中心，引進自立支援運動設備，讓老人擺脫受照顧者名義，賴清德昨天訪視之後讚不絕口，羨慕雲林長輩很幸福，並以長照員薪水上看卅六K，歡迎年輕人加入長照陣容。