〈南部〉《民進黨台南市長初選 黨內紛擾不斷》黃偉哲陣營︰將向黨中央檢舉

2018-01-20

〔記者邱灝唐、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨台南市長初選明爭暗鬥不斷，從辯論會戰到咖啡、白手套事件，還有中資、黑金傳言，都劍指參選的立委黃偉哲。黃偉哲陣營昨天召開記者會，強調選舉歪風已經傷害民進黨的形象，黨中央應出面處理，將在下週一具狀向黨中央檢舉。

黃偉哲競選團隊總策劃暨發言人郭國文表示，南市長黨內初選至今看不到參選人政策，只看到抹黑，初選選成這樣，不僅會讓綠營支持者感到漏氣，更可能成為影響年底市議員選舉的變數，支持者對黨的認同降低，影響投票意願，可能造成議員當選席次減少，為了遏止選舉歪風，下週一將由他代表，具狀向民進黨中央檢舉，希望黨中央相關單位出面處理。

近來對準黃偉哲砲火四射的民進黨前副秘書長李俊毅說：「大表歡迎」，強調就讓黨中央確認有無違反規定，如果他對黑金的質疑最後被認定不實，將會負起所有責任。

李俊毅也強調，黃偉哲陣營除了檢舉之外，也該回應資金來源與花費、派系介入等情況，解除外界疑慮。

參加初選的民進黨南市黨部主委顏純左，曾以黑咖啡事件槓上黃偉哲，他也說，非常歡迎黃偉哲陣營具狀檢舉，讓黨中央調查是否為抹黑，他早在上週全國地方黨部主委會議時，就向中央提過「這次選舉很複雜」，已非地方黨部能處理。

對於向黨中央告狀內容，郭國文回應，由於尚未彙整完畢，因此他也無法確定，但是內容不會針對特定事件或人物，而是以事實為依據，再交由黨中央處理。