〈南部〉拚挑戰東奧 單親小泳將愁錢

2018-01-20

〔記者邱灝唐／台南報導〕歸仁區沙崙國中一年級學生許亦惟，目前是台灣南區多項分齡游泳比賽紀錄保持人，獲獎無數，被看好有挑戰東京奧運的潛力，他即將到新加坡接受日籍教練的培訓，但旅費無著，因制度問題也無法取得市府補助。議員唐碧娥昨天為許亦惟發聲求援。

許亦惟獲獎無數 費用靠奧援

許亦惟目前是台灣南區分齡游泳十一、十二歲級男子多項紀錄保持人，教練林義仁寄以厚望，認為他有挑戰二○二○年東京奧運的潛力，為台灣奪下獎牌，計畫將他送到新加坡出國訓練。

許亦惟來自單親家庭，難以負擔比賽和受訓費用，之前都是靠著南台南家扶中心的認養人和親友的幫助，才能繼續追求游泳夢。

許亦惟靦腆地說，他為了游泳放棄可樂、炸雞等食物，每天訓練兩個半小時，就是為了在比賽當天，大會廣播能喊出他得獎的名字，帶有滿滿的成就感。

唐碧娥捐出一萬元鼓勵許亦惟「泳」敢追夢，她說，沙崙國中沒有游泳校隊，而且游泳重點發展學校的校隊數量已經達到上限，但體育處對於移地比賽、訓練的補助又要以學校為單位，面對制度的缺陷，只好對外發聲為許亦惟求援。

市府將進一步了解狀況

體育處回應說，會向學校進一步了解許亦惟的情況，至於個人的補助，選手能憑藉前一年的三個成績申請體育獎助金，如果代表台南市參加全中運獲獎也有獎勵金，藉此支持優秀選手。