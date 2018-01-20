〈南部〉馬公港日治時期陸軍棧道 會勘確定保留

2018-01-20

將鋪設十二米聯外道路

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日老一輩馬公人共同的回憶—馬公港日治時期陸軍棧道，新近進行圍牆拆建清理工程，為十二米聯外道路預作準備，因棧道位在工程範圍內，地方文史工作者疾呼保留，高雄港務分公司馬公辦事處會同相關單位實地會勘後確定保留。

以澎湖玄武岩砌牆

根據澎湖文史工作者陳英俊老師調查，馬公港日治時期陸軍棧道，為日本明治三十八年動工興建，以澎湖玄武岩砌牆，雖未列入澎湖縣歷史建築，但極具保留意義；加上鄰近順承門前方一小片沙灘，為金龍頭現存唯一沙灘，更是許多老馬公人共同回憶，但這些歷史記憶，卻差點因為道路工程毀於一旦。

由縣府工務處規劃的聯外道路，由中正堂起，往南經天南鎖鑰，再向東至馬公市民族路出口，全長八百五十公尺、寬十二公尺，呈現ㄇ字形，包括公園、廣場、道路三部分，斥資一億元，已進入測量、規劃設計階段，預計今年五至六月發包，由於路線經過天南鎖鑰、順承門等古蹟，將邀集各單位、軍方及文資委員等廣徵各界意見。

至於日治時期陸軍棧道工程，是高雄港務分公司馬公辦事處先行整理港區環境工程，接獲地方文史工作者反映後，立即會同文化局、工務處及文史工作者陳英俊老師等人，進行現場實地會勘，確定原有沙灘及日治時期陸軍棧道石砌牆，全部保留，並依原有模樣復原，未來道路設計也將繞道而行。