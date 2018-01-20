〈南部〉春節遊旗美 7條替代道路避塞車

2018-01-20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年農曆春節有六天連假，往年都會塞滿遊客的旗山、美濃等區，旗山警分局和當地區公所、交通、公路等單位進行事先會商，並規劃出七條替代道路，希望民眾多選擇替代道路行駛，避免出遊時塞在滿滿的車潮中。

美濃部分支線道 號誌改閃黃燈

旗山警分局表示，春節期間旗山市區部分道路將禁止車輛左轉，美濃地區中山路、中興路部分支線道號誌將改為閃黃燈，旗山客運大客車協調改道，均由旗山橋頭出入轉運站，替代道路則請轄區區公所及相關路權單位協助製作指示牌面，以利用路人避開壅塞路段。

旗山老街附近 有新建停車場

民眾欲進入旗山老街遊玩，可自國十嶺口下交流道後，左轉旗楠路接中華路直行進入旗山市區，交通局在中華路旗山橋頭旁新建停車場，可容納四百部車輛及堤防外河床地新規劃一處「高灘地停車場」，沿路均有指標，可容納三百部車輛停放，且距離旗山老街約兩百公尺，相當方便。

六龜、茂林 從國十里港交流道下里港

往六龜、茂林國家風景區的民眾，可先從國十里港交流道下里港，接土庫堤防路左轉直走至美濃龜山街，再接獅山街至台廿八線右轉往六龜；或由國道十末端旗尾交流道右轉，行駛台三線旗屏路至廣和路（手巾寮）紅綠燈左轉，行駛經高一○○線和興路至中正路三段右轉，直走抵達高雄農場，再配合路邊指示圖即可。

往甲仙、杉林地區車輛建議先由國十嶺口交流道下平面道路，接旗南路左轉直行至旗山市區接中正路再往杉林、甲仙地區；前往內門的民眾，可由國三田寮交流道下行駛台廿八線，至高一二○線時左轉進入內門地區。