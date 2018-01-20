〈南部〉國民黨立委簡東明賄選案 二審改判4年

2018-01-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨立委簡東明及上百名樁腳、幹部，一○五年立委選舉時，被控假借發工作費涉賄選，屏東地院一審簡東明遭判刑五年六月、褫奪公權六年，上訴二審，高雄高分院昨改判簡四年、褫奪公權四年。

另國民黨屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明同案，一審原判決三年六月、褫奪公權四年，二審改判三年二月徒刑、褫奪公權三年；受賄的上百位選民及五位樁腳改判無罪或緩刑不等。

高雄高分院指出，簡東明等十二人仍可上訴，李姓選民等一百四十多名被告，確定不得上訴，另有一名簡姓被告，檢察官得上訴。

據屏檢起訴指出，立委簡東明為求連任，一○五年立委選舉期間，假借發放工作費名義，要求國民黨屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明、瑪家鄉黨部主任王榮儀等黨工，提出各鄉鎮輔選幹部或工作人員名冊，簡再交付王榮儀等黨工各十多萬元現金。

被告馬昭明向被告王和家等六名有山地原住民樁腳，交付現金賄賂，約定立法委員選舉時投票給簡東明，有王姓證人證稱「一般幹部每人一千五百元，重要幹部每人三千元，部分每人二千元」等情事。

法官認定被告簡東明確曾要求、指示被告馬昭明，提出各鄉輔選幹部冊名，或工作津貼應領清冊，並依名冊發放「工作費」一千五百至三千元不等，涉嫌行賄有投票權的選民及支持者，包括簡東明、馬昭明及收賄選民共一百六十二人遭公訴。