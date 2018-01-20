〈南部〉關山千人拔蘿蔔 民眾犯規先嘗鮮

2018-01-20

〔記者陳賢義、蔡宗憲／綜合報導〕台東縣關山鎮公所廿七日將舉辦千人拔蘿蔔活動，但活動尚未開跑，就有少部分民眾和外來客搶著嘗鮮體驗，逕入農田拔摘，鎮民見狀傻眼，公所將派員就地封鎖管制，籲自律及發揮公德心。

關山鎮公所將於廿七日在關山豐田路、自由路口舉辦「食在好玩關山蘿蔔季」活動，除了下田拔蘿蔔享田園樂趣，適合親子同遊，現場還有醃蘿蔔、蘿蔔泡菜DIY和趣味遊戲，精彩可期。

「活動都還沒開始，怎麼就有人開始拔蘿蔔？」鎮民福哥說，公所下周六才要舉辦千人拔蘿蔔活動，但近日發現少數民眾似乎已在「嘗鮮」體驗。 公所秘書偕哲銘表示，拔蘿蔔活動舉辦至今已屆六年，可能是活動場地位於產業道路旁，致使民眾錯覺可自行進入採擷，會派員拉起封鎖線，並就地管制及加強勸導。

恆春牛杙仔蘿蔔盛產

另外，屏東恆春半島季節性的特產作物「牛杙仔蘿蔔（小白玉蘿蔔）」已經進入盛產期，居民幾乎人手一罐自製蘿蔔泡菜，恆春蘿蔔雖然個頭小，但落山風帶來的濃縮鮮甜，卻是遊子最懷念的滋味。

目前是白蘿蔔的盛產季節，不少人會聯想到高雄美濃的白玉蘿蔔，恆春半島因落山風氣候，產出的白玉蘿蔔較迷你，有如拴牛用的小木樁「木杙仔」，也被當地居民取名「牛杙仔蘿蔔」。