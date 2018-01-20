〈南部〉紅豆量減價跌 立委促農委會調查

2018-01-20

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年屏東縣紅豆產量減少，價格反而比往年更低，立委鍾佳濱要求農委會查明紅豆收購價偏低的原因，並擬定禁用巴拉刈的配套措施。

農民質疑 進口量增、盤商壓低價格

南部紅豆正值採收期，今年由於天候因素，產量減少，每分地收成只約三百台斤，比去年減少約一百台斤，但價格卻低很多，每台斤產地收購價格只有三十六元，遠低於去年平均價格四十八元，農民叫苦不已。

立委鍾佳濱表示，比較過去五年紅豆的產銷狀況，每年產量平穩，變化不大，但因需求增加，價格一路走高，去年更是達到每台斤五十到六十元的高價位，但今年產量銳減，價格不升反降，農民質疑是紅豆進口量增加及大盤商惡意壓低價格所致。

禁用巴拉刈 要求有配套措施

鍾佳濱查證後發現，去年乾紅豆進口量為五千五百七十八公噸，約比前五年平均進口量多一倍，使得今年萬丹鄉農會契作面積大幅減少只剩卅公頃；另有農民反映，因為前幾天下雨，農民怕紅豆長芽而搶收，加上政府公告將禁用巴拉刈，鼓勵使用氯酸納落葉劑取代，導致收成時間增加一個星期，才讓大盤商有機會壓低價格。

鍾佳濱要求農委會應該分析紅豆收購價偏低的原因，了解是否有盤商惡意壓低價格的情形，對於禁用巴拉刈落葉劑後要有配套措施，以保障農民權益。