〈南部〉台東300戶幸福住宅 170戶棄權

2018-01-20

5成7承購戶 未在期限內簽約

〔記者張存薇／台東報導〕讓年輕族群及經濟較弱勢民眾能買得起「起家厝」，台東縣推出平價幸福住宅，原本三百戶已完成民眾選屋，但擔心繳不出貸款、付不出頭期款，一百七十戶、約五成七承購戶未在期限內簽約，縣府建設處今天將為「再備取戶」辦選屋，且預料還是會有剩餘戶，建設處表示，會檢討承購資格、並再公告開放登記。

縣長黃健庭於民國一○五年一月宣布啟動「幸福住宅」，在康樂火車站旁興建三百戶平價住宅，廿坪的最低價約兩百卅萬元，但申購者必須年滿廿歲，還有一定的家庭年收入、財產等限制，共兩千七百多人預登記，經資格審查有八百六十三人符合資格，去年五月兩度大規模選屋後，再依序以抽籤順序通知選屋，去年十、十一月三百戶終於全部選完，不過年底前必須簽約、繳交十萬元承購保證金，結果一百七十戶打退堂鼓，僅一百卅戶完成簽約。

要求3成頭期款 且不易轉賣

縣府雖協助承購戶與銀行洽談，最高可貸到房價七成，但至少三成的頭期款，例如廿坪約兩百卅萬元須先付六十九萬元，依完成一樓樓地板、五樓樓地板工程及取得使用執照分三次繳清，許多民眾考量繳款能力及違約金問題，只好選擇放棄；另有部分則可能是「人頭戶」承購，因縣府規定購買五年內不能移轉、五至十年內只能移轉給相同資格者、十年後才能自由買賣，因規定太嚴格，也選擇不買。

196戶「再備取戶」今選屋

王姓民眾表示，其實幸福住宅售價已經比市價低，但資格限制太嚴格，符合資格的人可能存款不多、貸款能力也有限，只能「看得到卻享受不到」這項住宅政策，如果真要狠下心來購買，顯然必須犧牲玩樂享受等，全力存錢及還貸款。

建設處說明，一百七十戶包括卅坪八十八戶、廿五坪六十一戶、廿坪二十一戶，房價依位置、樓層多落在兩百廿五萬至四百萬元間，已通知剩餘一百九十六戶「再備取戶」今天依通知時間到縣府大禮堂報到選屋，因為仍有不少民眾希望承購幸福住宅，未來有餘屋會再公告開放登記。

而台東幸福住宅去年九月動工，預計最快明年春節可入住。