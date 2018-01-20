〈南部〉環團籲污染日 興達電廠停最老舊燃煤機組

2018-01-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市空氣最近又惡化，地球公民基金會呼籲，在污染事件日時，市府應要求台電興達火力發電廠停下最老舊的燃煤一號機組。

入冬以來，中南部空污警報頻傳，高雄各地AQI（空氣品質指數）經常出現橘色與紅色警戒，環團質疑，政府採取各項預警降載減排措施，但污染改善仍非常有限。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，一月十八日上午十點，高雄前金站細懸浮微粒小時值飆升到一四二μg/m3（微克／立方公尺），高雄民眾再次忍受比跨年夜、北部富貴角測站測到的境外污染最高值一三四μg/m3更嚴重的污染。

地球公民基金會昨呼籲，市府應加速減煤，也應訂定高雄市生煤自治條例，削減興達火力發電廠的全年燃煤量兩成，並在每年十月到隔年三月減煤三成以上。

另在污染事件日，台電興達廠除了目前歲修的二號機外，更應停下最老舊的燃煤一號機組（裝置容量五十萬瓩），作為緊急防制應變。

應拿出具體政策抑制用電

地球公民基金會也強調，中南部工業耗能嚴重，以高雄市為例，二○一六年工業用電佔比高達五十四．四％，比二○一五年增加了四．四％，政府應拿出具體政策抑制用電，提出能源效率改善的時間表，嚴正拒絕政府再以供電吃緊、供電警戒等理由，限縮南部減煤與緊急降載的空間，犧牲南部民眾的健康。