〈南部〉高市PM10改善2成7 連4年達空品標準

2018-01-20

環保局推動48項措施改善

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市懸浮微粒PM10年平均濃度改善二成七，已連四年符合空品標準，去年因降雨量減少，又受中部揚塵影響，高居全國第二名，但仍符合國家標準，環保局推動四十八項措施，改善高市空氣污染，早日脫離三級防制區。

依據環保署測站監測，高市懸浮微粒PM10年平均濃度從九十四年八十二微克／立方公尺，降至去年五十九微克／立方公尺，降幅近二十三微克／立方公尺，改善率超過二成七；不良次數比例從九十四年四．五三％，持續下降至去年○．○三％。

去年降雨量下降 比前年微增

市府環保局表示，高市因產業結構及地形、氣象條件關係，每年冬天東北季風季節，因中央山脈阻擋，造成高屏地區成為季風的尾流區，經常呈現弱風、甚至無風狀態，擴散條件比其他縣市差。

環保局指出，去年因降雨量及降雨天數下降，加上中部地區河川揚塵發生次數及強度增加，使得下風處的高市PM10濃度上升，造成仁武及楠梓測站未達標，比前年增加五微克／立方公尺，成為全國第二名，但全年平均值仍達標準。

環保局表示，今年高市臭氧脫離三級防制區，近四年PM10平均值已符合標準，但因秋冬擴散條件遠不如其他縣市，與在迎風面北部其他縣市比較，不適當也不具意義。

局長蔡孟裕表示，高市首創燃燒設備等多項加嚴標準等，結合許可制度要求列管工廠，採行逸散源複合式防制措施，並要求高雄港比照辦理，更推動企業、工地認養洗街，每年總洗街長度超過十萬公里，隨著環保署開徵粒狀物空污費，市府將投入更多經費，配合勤查重罰，多管齊下改善空污。