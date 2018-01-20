〈南部〉屏縣司法大樓、棒球場遷建 拚50億大建設

2018-01-20

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地方法院與地檢署爭取將縣立棒球場作為新司法大樓用地案，獲縣府正面回應，縣府計劃將棒球場遷至六塊厝體育園區，共創雙贏，若能獲得中央支持，預計將投入超過五十億元建設經費。

院檢相中隔鄰棒球場現址

屏東院檢已分別向縣府提出遷建計劃，緊臨院檢現址、面積超過四公頃的縣立棒球場，是新建司法大樓最適合地點，連門牌號碼都不須變動，對民眾洽公影響最小，若順利取得用地，投入經費可能達到三十億元，有助於帶動屏東後站地區發展。

球場遷六塊厝 建體育園區

屏東縣政府體育發展中心表示，使用近半世紀的縣立棒球場已過於老舊，縣府規劃在屏東市六塊厝設立占地近二十公頃的「體育園區」，項目包括足以能舉辦國際賽事的現代化棒球場、足球場、籃球場、排球場及溜冰場等，總經費二十四億元，已報請體育署核定。

屏東是棒球明星的搖籃，但縣立棒球場的更新卻牛步化，去年中華職棒僅安排一場比賽在屏東，因雨取消，今年職棒賽程表出爐，屏東又掛零，引起球迷與體育界關注。

若高鐵設站 加速開發進程

縣府秘書長邱黃肇崇指出，若高鐵屏東站確定選址在六塊厝，不僅可加速體育園區的開發進程，還能吸引民間投資開發六塊厝周邊近二百公頃的台糖地及凌雲、大鵬眷村舊址，對屏東市蛋白區的發展是一大利多，屏東地院及檢察署爭取在縣立棒球場新建司法大樓，縣府樂觀其成，將全力促成兩案順利銜接。

去年交通部委託顧問公司評估高鐵延伸到屏東的路線，初步規劃屏東站將設在六塊厝地區，但全案尚未核定。

不少司法官關心院檢遷建案，有人認為，不論是新司法大樓或體育園區計劃，需仰賴中央支持，蔡英文總統及立法院長蘇嘉全等政壇重量級人士均為屏東子弟，是推動屏東建設的最好時機。