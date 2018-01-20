〈台北都會〉3/24聯合婚禮 今年吹純白浪漫風

2018-01-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕三月十四日白色情人節是三月最浪漫的節日，延續這股愛意的氣氛，台北市民政局擇定三月廿四日舉辦今年首場聯合婚禮，並結合三月登場的海芋花季，婚禮布置走純白浪漫風，還將特製海芋捧花獻給新人，一月廿二日開放報名，限額六十對。

下週一起開放報名 限額60對

今年北市第一場聯合婚禮將在花博公園音樂廣場辦理，民政局長藍世聰表示，春天適逢海芋季，因此今年聯合婚禮將打造花海主題婚禮，現場重現海芋田美景，帶給新人難忘回憶。

為祝賀新人歡喜成家，民政局計畫提供實用新婚好禮，例如電鍋或烤箱等家電用品；還有將剪輯一支聯合婚禮花絮短片，錄製市長柯文哲對新人祝福的話，透過影片讓更多人分享。

民政局表示，報名日期從一月廿二日至卅日，因場地空間有限，受理名額限六十對，凡設籍北市，或在北市就學、就業之準新人可報名參加，符合報名資格者可至各區公所人文課現場報名，或線上報名（http://canet.civil.taipei/umarry/）後再郵寄資料至民政局即可完成報名。

民政局表示，報名截止後如超過預定六十對，將進行抽籤並公布於聯合婚禮網站，抽籤日期及方式將另行公告於聯合婚禮網站。相關訊息電洽1999（外縣市02-272208889）轉6170。