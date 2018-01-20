〈台北都會〉花展香噴噴 8千株茶花見客

2018-01-20

花卉試驗中心登場 新增香味區

〔記者蕭婷方／台北報導〕陽明山一年一度的茶花盛會開跑，今年的台北茶花展主題是國色天香，邀來全台知名茶花達人展出私人珍藏的茶花盆景，借展的茶花盆景多具有香味、或名字與美女同名為主，如天香、芙蓉香波、紫丁香、海倫貝蒂、希莉米契爾等，共計九十五盆，展覽室充滿淡淡花香，展期為期十天，歡迎民眾即日起可至花卉試驗中心賞花。

茶花達人提供95盆私人珍藏

陽明山是全台規模最大的茶花原地種植區域，花卉試驗中心多數茶花均已在原地栽種四十至五十年以上，將展出五百種、八千株茶花，每年十一月至翌年三月輪番盛開，目前規劃有茶梅區、山茶杜鵑區、茶花木棧道外，今年還新增香味茶花區。

台北市長柯文哲昨至茶花展開幕活動致詞表示，今年的第一個花卉展覽就是茶花展，讓市民在今年的第一個月就被美麗芬芳的花叢環繞；而接續的花展，還有士林官邸的鬱金香展、樂活公園的夜櫻季、陽明山花季、竹子湖海芋季。

台北市公園處表示，茶花展自即日起展至二十九日，展期間民眾填寫問卷每日有限量茶花書籤，還有免費的茶花栽培講座，週末也有限量的捐發票送茶花苗活動。此外，茶花展期間邀請附近商家擺攤，讓民眾在賞花同時可以喝咖啡、走逛文創小物。