〈台北都會〉超炫 八德立體停車場設觀景台

2018-01-20

3/29啟用 第十層改建為觀景台

〔記者黃建豪／台北報導〕緊鄰饒河夜市的北市八德停車場前年拆除後，停車位難求，台北市副市長林欽榮昨宣布，改建中的八德立體停車場完工後將提供汽車三一○格、機車三八二格停車位，預計三月二十九日完工啟用。此外，八德停車場有十層樓高，第十層將改建為觀景台，台北一○一、河濱美景就近在眼前，停車場大樓本身還會有三十六種外牆燈光秀組合。

八德立體停車場前身為機械立體停車場，營運廿四年後因維護成本高、使用年限已到，於前年拆除後，北市府投入五．七億元在前年三月啟動改建，在佔地二六五○平方公尺的基地上，將打造出地下一層、地上十層的立體停車場，目前進度已達九十二％，預計耗時兩年，也就是今年三月底就可完工。

大樓有36種外牆燈光秀組合

停車管理工程處表示，八德停車場改建預計提供汽車三一○格，以及改建前所缺乏的機車三八二格，機車格將全部集中在地下一層，汽車格則在地上二層至九層，地上一層則為區民活動中心、茶水間、里辦公室、哺乳室及廁所，地上第十層為觀景台， 量體搭配燈光設計襯托周遭商業活動熱鬧的氛圍，共有三十六種LED燈效，一次可選擇八種效果做投放。

停管處也指出，停車場內將設置在席偵測系統，方便駕駛人以LED車位導引指示燈尋找車位，可有效引導車輛迅速找到車位停放；另加設智慧尋車系統，讓駕駛人透過車位查詢機快速準確找到車輛。

林欽榮昨率隊視察發現，停車場周邊視野良好，但高達十層的螺旋形設計，若從第一層一路開到第九層，對容易暈車、頭暈的民眾來說恐怕會有點難受。