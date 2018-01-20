〈台北都會〉〈歷史建築〉三井倉庫拆遷重組 88天後完工

向東遷移51公尺 預計8月試營運
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北門旁的歷史建築「三井物產株式會社舊倉庫」（簡稱三井倉庫），雖歷經在地文史工作者與文資團體反彈，台北市政府仍決定拆遷重組，由原址向東遷移五十一公尺，昨舉行上梁儀式，副市長林欽榮宣布八十八天後完工，未來將作為服務基地使用，一樓提供旅客服務資訊、文史前導資訊站、二樓提供藝文展演空間及講座， 並預計於八月試營運。
將做旅客服務、藝文、餐飲等空間
位於忠孝西路上的三井倉庫，為一九二○年三井物產株式會社在台北設立總部時建造的倉庫，雖具體建造年份、用途均不詳，但日本三井物產株式會社於二十世紀初期在台經營茶業、樟腦及木材業，對台灣外貿影響甚鉅，三井倉庫則是當年留存的歷史軌跡，為台北市珍貴的歷史建築。
因配合西區門戶計畫搬遷，曾使得北市府遭「搶救北北三」等文資團體多次抗議，直至今日，三井倉庫已被拆除，將由原基地往重慶北路方向，向東遷移五十一公尺後重組。
北市文化局昨舉行「三井倉庫歷史建築保存統包工程上梁典禮」，出席的文資會委員張崑振回憶，三井倉庫拆遷過程中風波不斷，但危機就是轉機，文資法因為齊東街的事件出現暫定古蹟，三井倉庫在前年修法的時候，也做了公民參與大幅度修正，「我覺得一切往前看，上梁就是很好的轉折點。」
文化局指出，三井倉庫由於長期閒置，屋頂及樓板幾乎都已腐壞塌陷、解體留存的舊木料情況也多不佳，扣除原損壞的木料，僅約四分之一舊料可沿用，另四分之一則以修補，整料過程以大料改小料方式留用原則，磚料則保存約七成，外牆紅磚全數以舊磚料回砌，達到保存最大化，切割保存後的原山牆則因不堪使用，會做為未來展示重點，整體工程進度已達八成。
文化局說，三井倉庫位於整體西區門戶的核心地帶，未來將扮演述說西區周邊歷史發展與空間演變、並能串連周邊文化資產的前導資訊站，講述台北城內、城外故事的「記憶倉庫」及「info house」（公共服務、旅客諮詢中心）。
按照規劃，重組後的三井倉庫一、二樓空間將對外開放，一樓包含公共服務、旅客諮詢中心、文化資產前導資訊站，還會附設書店、餐飲等服務空間；二樓記憶倉庫的部分，則有藝文展示空間，提供部分空間作為藝文交流、文化展演、講座等活動。