〈台北都會〉服務20多年 她們把教養院童當兒女

2018-01-20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市八里愛心教養院生活服務員鄭楊春座、戴月桃，兩人在教養院已服務二十多年，將身心障礙孩子視如己出，逢年過節將孩子帶回家關懷，遇到孩子生病也烹煮私房菜幫忙補身，兩人昨天獲得市長朱立倫頒發績優社政人員長青獎，展現社政人員做功德的同理心。

鄭楊春座 帶孩子回家過節

鄭楊春座在八里愛心教養院服務廿七年，幫身心障礙的孩子餵食、洗澡、換尿片等，許多院生從幼兒被她照顧到長大成人，鄭楊春座把他們當成自己的孩子關心，逢年過節時有些孩子沒了家人，或家人不願帶回家，鄭楊春座就帶孩子回家一起過節，營造家庭的溫馨感。

戴月桃 呵護多重障礙孩子

戴月桃也在八里愛心教養院服務達廿六年，負責照顧重度或多重障礙孩子，有時孩子生病，她貼心地煮稀飯、私房菜給孩子吃，她關照的對象包括玻璃娃娃小雪，需要耐心和細心，有一次不小心讓小雪受傷骨折，讓她自責許久。

戴月桃和鄭楊春座就像院生的媽媽，有次母親節，幾個身障院生自行滾輪椅到播音室，用擴音系統高唱「母親我愛你」向兩人表達敬意，讓兩人感動落淚。

社政人員 許明富、陳柏丞獲獎

市府昨天表揚績優社政人員共五十六人，新店區公所社會人文課長許明富在一○四年蘇迪勒颱風期間，馬不停蹄開設五處臨時避難所，最高收容人數達到二八三人，並深入龜山、廣興、屈尺等重災區探視災民，發放慰問金三百七十戶，走訪歷時一個多月，獲特殊貢獻獎。

從台北大學社工系畢業僅一年多的陳柏丞，滿腔熱忱投入社工生涯，他在萬里仁愛之家養護區負責生活輔導和資源整合，用心照顧失智長輩，碰到失智長輩因上錯床、拿錯東西等生活細節爭吵，他用耐心與愛心化解，獲頒新秀獎。