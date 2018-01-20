〈台北都會〉「櫻」有盡有 文山農場、烏來邀客

2018-01-20

〔記者翁聿煌、陳心瑜／新北報導〕上週氣溫低寒，新北市山區的櫻花已提早開花，在新店區文山農場、烏來區和三芝區北十八線公路，櫻花已陸續綻放，文山農場的富士櫻開約九成，接下來由山櫻花、八重櫻輪番爭艷；烏來區以山櫻花為主，適合賞櫻兼泡湯；三芝區北十八線公路也有滿牆櫻花拼貼的浪漫景致。

文山農場 新北市農會經營

位於新店區通往烏來區途中的文山農場，由新北市農會經營，農場場長尤吉利表示，門票是大人兩百元，小孩及六十五歲以上長者半價，可折抵場內部分消費，適合都會區民眾尋幽攬勝，從農場大門進入，兩排漂亮的錫蘭橄欖樹迎賓，進入農場內飽覽不同品種的櫻花樹，處處有驚喜。

他指出，目前最早開花的是富士櫻，位於農場的吊橋旁，受到上週低溫影響，今年開花較早，已盛開約九成，喜孜孜地迎接早春，山櫻花也有部分開花，預計在二月初盛開，二月中旬再由八重櫻接力開好、開滿，展露櫻花季的浪漫繽紛。

尤吉利說，除了賞櫻，農場也為遊客準備特色菜餚，並與多家烏來溫泉業者合作，消費享有優惠。

搭烏來小火車 賞櫻兼泡湯

烏來區公所產業觀光課長黃賽門表示，烏來的櫻花也逐漸綻放花姿，建議民眾來烏來賞櫻兼泡湯，並搭乘重新啟用的小火車，盡覽沿途的山林美景，享受最健康的芬多精。

在三芝區北十八線公路上，公所近日完成約八十二公尺的大型馬賽克裝置藝術，三芝吉祥物「芝櫻娃娃」和「福筍寶寶」在櫻花林中向遊客招手，吸引遊客駐足拍照，成為熱門的打卡景點。

三芝櫻開 馬賽克拼貼搶眼

三芝區長林克文表示，二到三月是三芝櫻花綻放的盛期，上萬株櫻花綿延在七十公里長的環狀路線，在北十八線由埔平里進入茂長里路段的擋土牆上，以馬賽克磁磚一片片貼上三芝吉祥物「芝櫻娃娃」、「福筍寶寶」和櫻花圖案，美化牆面也增添賞櫻情趣。

從櫻花磁磚牆面往前走，有長達四十八公尺的馬賽克梯田牆，拼貼茂長里一帶知名的梯田景觀；茂長里里長林雙喜說，三芝區是藝術家的聚集地，芝柏山莊更有藝術村的美名，北十八線是遊客到三芝區遊玩的必經之路，兩面大型馬賽克拼貼就像是茂長里的門面，也是前往芝柏藝術村看見的第一件藝術作品，歡迎民眾來三芝遊逛。