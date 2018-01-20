〈台北都會〉燈節爆內鬥 副市長陳景峻︰被倒打一耙

2018-01-20

有新結論後知 又遭影射圖利

〔記者黃建豪／台北報導〕距離二月廿四日登場的台北燈節不到四十天，去年在西門町風光引起話題過後，今年卻接連流標，加上前觀光傳播局長簡余晏閃辭，與台北市長柯文哲鬧出不愉快，導致台北燈節蒙上陰影。又傳出負責善後的副市長陳景峻，不滿遭市政顧問蔡壁如放冷箭，市府高層再傳鬥爭，陳景峻昨出面駁斥謠言，稱與蔡關係很好，但仍有「被倒打一耙」的感覺 ，只是還不知道對象是誰。

傳市政顧問蔡壁如放冷箭

台北燈節歷經三度流標後，去年十二月終於由槮凌公司得標，但在簡余晏離職後，柯文哲委任陳景峻接手，才發現觀傳局尚未與槮凌簽約，使得燈節充滿不確定性。直到北市府前副發言人陳思宇十七日接任觀傳局長，當天才完成簽約。然而，陳景峻十六日剛召開記者會，宣布當晚與廠商最後談判後，沒結果就會解約；隔天北市府卻宣布延後談判期限，觀傳局還在當天與槮凌公司簽約。

陳駁斥謠言 柯P︰蔡沒有插手

有媒體報導指，陳景峻原本已和去年協辦燈節的紙風車劇團談好，由紙風車接手燈節遊行，卻因蔡壁如在十六日介入，安排槮凌負責人與柯文哲見面，才使得槮凌在最後關頭翻身。陳景峻前天接受媒體專訪，稱遭蔡壁如放冷箭，也使得市府高層間再傳嫌隙。

對於陳、蔡兩人疑似有嫌隙，柯文哲昨出席茶花展時強調，蔡壁如並沒有插手，是報導的記者常無法知道事件全貌，東湊西湊自行把缺的部分補上，已交代下面要說清楚。

陳景峻昨則兩度出面說明，坦言對於柯文哲十六日與槮凌會面後，有新的結論（指延後談判期限），但被指派負責的他卻是後來才知道，才覺得有「被倒打一耙」的感覺，加上被媒體影射圖利廠商，因此心情確實「無言以對，傷心至極。」

但陳景峻駁斥，並沒有說放冷箭的人就是蔡壁如，兩人關係良好，每天都一起開會，兩人步調沒有不一致。至於是誰在放冷箭、扯後腿，陳景峻只強調，不知道，但不是針對蔡壁如。

記者致電蔡壁如，但蔡始終不願接聽電話。市府發言人劉奕霆則轉述，蔡壁如不會對外回應。劉也強調，柯文哲與槮凌負責人的會面，並非由蔡壁如主動邀約。

市府人士則透露，其實陳景峻十六日召開記者會當下，槮凌負責人就在現場，因無人發現，才由蔡壁如請到顧問室，柯文哲則是在外頭跑完行程後，回府內得知此事，才與槮凌會面，雙方確實有碰面，但並非主動。

陳景峻也承諾，台北燈節去年在西門町成功舉辦之後，讓今年有相當多的國際觀光客以及旅行社指定要參加燈節的行程，所以府內上下會為燈節全力打拚，要讓今年的燈節不會比去年差。