〈台北都會〉基隆信義、富貴市場 爭前瞻補助改建

2018-01-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今年一月完成民國八十八年以前的八處公有市場建築物耐震評估，其中，生意興隆的信義市場、富貴市場屋齡都逾四十年，有混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露等情況，市議員及攤商都要求立即改建；市府表示，將爭取前瞻基礎建設計畫，結合附近公有地聯合開發、改建，一併解決市場老舊及周邊停車位不足等問題。

鋼筋裸露、耐震力不足

市府去年編列三百萬元，針對仁愛、博愛、信義、東光、富貴、源遠、果菜、七堵共八處，都是民國八十八年以前興建的公有市場進行耐震評估，信義、富貴這兩處老舊市場屋齡均逾四十年，鋼筋裸露、水泥剝落，耐震力都不足。

「可能規模五以上的地震，市場建築物就倒塌了！」參與耐震評估的市議員韓良圻指出，基隆市多雨，市場樓梯間滲水嚴重，混凝土剝落、鋼筋外露鏽蝕，有必要立即改建。

兩場都滿攤 各有10餘安置戶

富貴市場一樓有五十個攤位，已經滿攤，信義市場一、二樓共有一百九十攤，也是滿攤，兩處市場樓上都有十多戶被安置租住的攤販；住在富貴市場三樓的張姓攤販說，遇雨就漏水，很憂心居住安全，改建很有必要；信義市場的劉姓滷味攤老闆也說，支持改建讓環境煥然一新，才能吸引更多消費者。

韓良圻表示，信義市場周邊商圈缺乏停車場，建議改建成地下三樓停車場，地上一、二樓仍維持市場經營型態，三樓以上作為住宅的多元使用，或進一步結合周邊土地辦理聯合開發，當地只有三戶是私人產權，其他都是法院、警察宿舍，改建、聯合開發並不困難。

詳細評估紀錄 月底出爐

市府表示，信義、富貴兩處市場的耐震力不足，傾向結合附近港務公司土地、中華電信土地以及國際百貨土地，一起推動都市更新，但詳細評估紀錄要一月底才會出爐，這兩棟安全堪虞的老舊市場改建案，將爭取前瞻基礎建設計畫補助，每棟最高可補助一億元。