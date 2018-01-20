〈北部〉瑞穗鳳梨花逾半凍傷 損失近千萬

2018-01-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到上週寒流低溫影響，花蓮縣瑞穗鄉鳳梨花田遭受嚴重寒害，鳳梨葉凍傷白化、賣相差，初估損害面積近四十公頃，將向中央提報災害補助。花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，農損達天然災害救助條件，每公頃應可補助六萬元，鄉公所將持續勘查，協助農友申請補助。

立委、農政官員勘災

預計在春節前夕上市的鳳梨花因嚴重寒害受損約四成，影響後續訂購出貨數量，立法委員徐榛蔚、農糧署、縣府農業處及相關農政單位，昨前往南區勘查，初步了解受損鳳梨田面積涵蓋富興村卅公頃、光復鄉三公頃及萬榮鄉近一公頃，以及鄰近陸續申報面積。

鳳梨花因受市場歡迎，光豐農會今年訂購鳳梨花數量一度增加至九千箱、約五百萬元，供應全台連鎖生鮮超市，受到這波寒害影響，供貨數量嚴重短缺，也讓光豐農會很困擾，僅能儘量挑選賣相好的鳳梨花出貨。

富興社區發展協會總幹事楊清茂說，鳳梨花屬觀賞性質，最大的賣點就是青綠或鮮紅的果實，加上欣欣向榮的綠葉陪襯，象徵一元復始的新年氣象，由於鳳梨諧音為「旺旺」，也是春節期間深受民眾歡迎的祭祀供品。

暫估每公頃補助6萬元

瑞穗鄉是鳳梨花主要產地，目前種植面積逾七十公頃，分鳳梨花、繡球鳳梨花兩種，昨日盤點有近四十公頃受寒害影響，部分區域農損達八十％以上，花頭上的綠葉凍傷、白化枯萎，已無法出貨，農民估計損失近千萬、欲哭無淚。

縣府農業處長羅文龍說，昨早到富興村等地勘察，初估鳳梨花受損面積已達「農業天然災害現金救助項目及額度」標準，暫估每公頃應可補助六萬元，農民目前已陸續向公所登記災損情形，等收到彙整公文後，將儘快向中央提報災害補助，給農友最大的協助。