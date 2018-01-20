〈北部〉民進黨宜縣長初選登記 三雄爭出線

2018-01-20

陳歐珀、謝燦輝、江永和完成登記

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長初選登記昨截止，共有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝及員山鄉長江永和三人登記參選；三人分別提出縣政願景，陳歐珀喊出「五願景、五程序」，要打造進步城市；謝燦輝要落實基礎建設，讓全縣十二鄉鎮均衡發展；江永和以「宜蘭五心」（有心）為政策主軸，要為宜蘭規劃美好未來。

代理縣長陳金德已宣佈不參與初選

年底宜蘭縣長選舉，就目前相關民調，有意參選的國民黨羅東鎮長林姿妙一「姿」獨秀，藍、綠其他參選人都落後甚多，對民進黨是極大挑戰；綠營選情也是高潮迭起，先有新潮流系宜蘭市長江聰淵與縣議員黃適超（現為副縣長）的民調挑戰賽，由江代表新系參選；陳金德返鄉代理縣長後，江宣佈退選；陳金德又宣佈放棄初選登記，希望以徵召參選。

另，「三鄉聯盟」的員山鄉長江永和，原與三星鄉長黃錫鏞共同推薦冬山鄉長謝燦輝參選縣長，江昨天也完成登記，使得聯盟破局。江永和提出「AI城市 、希望之都、樂活田園及休旅大縣」的城市願景，將以「宜蘭五心」為政策主軸；包含「興」建交通、「欣」欣家園、「馨」繫福利、「新」意擘劃及「鑫」創產業等五大面向推動縣政，會陸續公布縣政規劃與白皮書。

陳歐珀在十五日就完成登記，他說，堅定方向、開創新局、勇敢挑戰，是不簡單的事情，他的「活力宜蘭。進步新政」有五大願景，分別是觀光大縣、友善農村、環保首都、文創原鄉及宜居城市，為了建立新政方向，他也擬定五個循序漸進程序，包含傾聽民意、凝聚共識、擬定政策、自治條例及依法執行，要藉五個程序有效實踐五大願景。

十七日完成登記的謝燦輝則指出，要落實基礎建設，讓十二鄉鎮都能在完善的基礎下均衡發展，他的政見包含結合在地社區，活化經濟友善觀光環境、打造樂活高齡城市、加值科技農業，增進農民收益、完備交通系統及扎根創客教育。