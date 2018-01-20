〈北部〉獅潭橘莓戀 27、28日展售促銷

2018-01-20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉農會二十七、二十八日將在農會前廣場舉辦「橘莓戀」活動，昨天在苗栗縣政府一樓大廳舉辦記者會行銷，有草莓麻糬DIY、一元桶柑促銷等活動，金曲歌后金佩姍剛好到苗縣府拜會，看到現場展示的鮮紅草莓驚喜連連，也充當代言人，邀請鄉親一起來獅潭採草莓、品嘗特色餐，並體驗浪漫台三線客庄好客風情。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，獅潭鄉的農特產以桶柑、草莓及桂竹筍最具特色，鄉內柑橘栽培面積近一百公頃，因產區海拔高、溫差大，產量最多的無籽桶柑皮薄、果圓，還有像胭脂般的紅潤光澤，象徵大吉大利，產期到二月底；獅潭草莓栽種面積約五十公頃，品質、口感都一級棒，至三月底都是採果期。

昨天的記者會由社區媽媽表演精彩舞蹈，揭開序幕，黃煥祥說，獅潭鄉有好山好水，盛產的柑橘及草莓品質優，有口皆碑，二十七日將舉辦桶柑、草莓評鑑，二十八日將在農會舊穀倉舉辦獅農小舖揭牌成立儀式，展售獅潭鄉的蔬果等。

兩天的活動還有草莓麻糬DIY、一元柑橘促銷、提供客家米食抵用券及農特產品展售，還可到鄉內草莓觀光果園採果及品嘗客家菜、仙草特色餐。

金佩姍昨天剛好到苗縣府拜會，看到現場展示的鮮紅大草莓及高架草莓驚喜連連，也充當代言人，當場高歌「一代女皇」，並力邀鄉親到獅潭鄉參加橘莓戀活動。