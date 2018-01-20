〈北部〉春節期間推路平 竹市道路全面禁挖

2018-01-20

本月31日到3月2日實施

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府昨天宣布，為提供春節期間平整道路，讓出遊與採買民眾順暢通行，已發文給各管線單位及相關道路工程主辦單位，要求從一月卅一日到三月二日，新竹市所有道路全面禁止開挖與暫停申挖。

市府工務處副處長曾嘉文表示，每年申請開挖多達三千到四千件，以水、電、瓦斯及電信等民生管線開挖為主，大型管線汰舊換新開挖案件，每年有十幾件，一月卅一日到三月二日，所有道路全面禁挖。

工務處要求巡路員加強巡查路面坑洞及人手孔蓋破損情形，由道路養護工班分兩班輪值、每班五人機動修補，並要求管線單位配合人手孔蓋的加固與修復；市民若發現路面有坑洞或破損，可電洽一九九九服務專線或上路平主題網通報。

工務處也要求各公共工程施工單位，加強督導維護工地的安全警戒措施，包括施工圍籬、警示燈、護欄及鷹架等，而且必須張貼春節期間施工或暫停施工等相關公告，避免發生意外造成民眾通行不便或受傷。管線破損的緊急維修，也以不影響市民春節期間採買與通行為原則。

曾嘉文說，新竹市路平專案三年來，已重鋪至少一百一十萬平方公尺的道路，今年路平專案經費從二點三億元提高到三億元，預計將鋪平近五十條主要道路與巷道，三月中旬啟動。

這些道路包括經國路一段、二段及中華路五段、五福路及景觀大橋、民族路、文化街等，施工時段會上路平網公告，請市民注意。